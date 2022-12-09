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Chevrolet случайно засветила новый Corvette E-Ray Hybrid 2024 года

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Фото: Chevy
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Компания General Motors на официальном конфигураторе марки Chevrolet случайно засветила изображение нового гибридного Corvette E-Ray Hybrid 2024 года. Об этом 9 декабря сообщало издание Carbuzz.

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По официальной информации, кто-то из сотрудников компании Chevrolet «нажал не на ту кнопку» и заставил конфигуратор модели Corvette E-Ray 2024 года работать несколько часов. Внешне гибридный вариант машины повторит наиболее мощный бензиновый вариант модели, который обозначается индексом Z06.

Специалисты отметили, что E-Ray не выглядит подключаемым гибридом. Вместо 5,5-литрового V8 под индексом LT6 в машину установят 6,2-литровый двигатель LT2, который дополнят электромоторами, вращающими передние колеса. То есть Corvette отойдет от своих канонов и станет полноприводным. Предположительная мощность силовой установки составит 660 л.с.

Также стало известно, что для новой машины будут доступны три новых цвета, если ничего не изменится до официального релиза модели. Благодаря конфигуратору можно было рассмотреть некоторые детали салона, в который добавлены кнопки для системы рекуперативного торможения и автоматической функции системы старт-стоп. Значок E-Ray расположен на нижнем крае карбонового рулевого колеса.

На сегодняшний день Corvette восьмого поколения выпускается в двух основных модификациях: Stingray (стандартное исполнение) и Z06 (заряженная версия).

7 декабря стало известно, что в РФ дилеры стали принимать заказы на электрический универсал Chevrolet Menlo. Электрокар предлагается со 150-сильным электромотором фирмы Huayu Automotive Electric Systems, который вращает передние колеса. Литий-ионная тяговая батарея производства китайской SAIC. Запас хода машины на одном заряде аккумулятора составляет около 500 км. Модель Menlo была представлена в Китае в 2019 году и официально продается исключительно на китайском рынке. Стоимость электромобиля, который попал в РФ из Китая, составляет от 2,9 млн до 3,2 млн рублей.

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