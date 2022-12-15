Сбербанк запретил переводы средств в другие банки через свои банкоматы
Сбербанк отключил возможность переводов средств в другие банки через свои банкоматы. Теперь это можно сделать только в приложении «Сбербанк онлайн», сообщили «Известиям» в четверг, 15 декабря, в пресс-службе организации.
Как пояснили в пресс-службе, возможность переводов на карты сторонних банков в банкоматах была остановлена в ноябре из-за низкой востребованности сервиса. При попытке перевода денег через клиент получает отказ. Однако это затронуло всего 0,11% переводов по номеру карты.
«Переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении «Сбербанк Онлайн», — сказали в банке.
Ранее сообщалось, что с 25 ноября россиянам стал доступен новый способ оплаты по QR с помощью карт «Мир». При этом смартфоном можно платить не только по QR-коду товара, но и сформировать свой код в приложении банка и предъявить кассиру.
Разработка системы «Мир» позволит совершать покупки привычным способом: только с помощью смартфона, без предъявления карты банка, заявили «Известиям» в ЦБ. Такой способ оплаты позволит сохранить для клиента возможность получать кешбэки и бонусы в рамках программ лояльности.