В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин) задержан в Санкт-Петербурге 14 декабря по подозрению в убийстве 18-летней возлюбленной. По данным «Известий», мужчина находился в розыске с 5 июля.
Правоохранители заключили подозреваемого под стражу, в ближайшее время его доставят из Северной столицы в Москву.
Тело девушки с 15 ножевыми ранениями нашла ее мать еще 5 июля. Позже криминалисты выяснили, что тело пролежало в подмосковной квартире три дня. Малмыгин последний, кто был вместе с девушкой перед гибелью.
По данным следствия, в день убийства пара зашла в подъезд, а уже через 12 минут блогер вышел один. Тогда мужчина был объявлен в розыск.
Малмыгин несколько раз судим за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.
48-летний блогер прославился в том числе и благодаря своим видео с шоуменом Стасом Барецким.
11 декабря Барецкого избили и ограбили у входа в клуб. Следователи возбудили уголовное дело после произошедшего.