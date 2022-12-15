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В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки

В Петербурге задержан блогер Малмыгин по подозрению в убийстве 18-летней возлюбленной
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Фото: соцсети
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Блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин) задержан в Санкт-Петербурге 14 декабря по подозрению в убийстве 18-летней возлюбленной. По данным «Известий», мужчина находился в розыске с 5 июля.

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Правоохранители заключили подозреваемого под стражу, в ближайшее время его доставят из Северной столицы в Москву.

Тело девушки с 15 ножевыми ранениями нашла ее мать еще 5 июля. Позже криминалисты выяснили, что тело пролежало в подмосковной квартире три дня. Малмыгин последний, кто был вместе с девушкой перед гибелью.

По данным следствия, в день убийства пара зашла в подъезд, а уже через 12 минут блогер вышел один. Тогда мужчина был объявлен в розыск.

Малмыгин несколько раз судим за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.

48-летний блогер прославился в том числе и благодаря своим видео с шоуменом Стасом Барецким.

11 декабря Барецкого избили и ограбили у входа в клуб. Следователи возбудили уголовное дело после произошедшего.

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