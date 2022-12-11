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Стаса Барецкого избили и ограбили возле клуба в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге утром 11 декабря возле одного из клубов неизвестные избили и ограбили шоумена и музыканта Стаса Барецкого. В распоряжении «Известий» есть видео инцидента.

На кадрах видно, как сначала компания мужчин фотографируется с шоуменом, однако после этого у них завязывается конфликт. Сначала в драку вступает приятель Барецкого, а затем и он сам. Барецкий бьет обидчика своего товарища, но вскоре сам пропускает сильный удар и падает на асфальт. После этого один из нападавших продолжил избиение лежачего Барецкого ногами.

Как сообщает издание 78.ru, в результате нападения шоумен лишился 120 тыс. рублей и смартфона. После избиения его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами на лице. Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

В сентябре сообщалось о задержании Барецкого полицией возле посольства США в Москве. Уточнялось, что он принес к стенам дипмиссии траурный венок. Таким образом он призвал США похоронить у себя последнего главу СССР Михаила Горбачева, а также обратился с аналогичной просьбой к Германии.

Сотрудники правопорядка доставили Барецкого в отделение полиции Пресненского района.

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