Уголовное дело возбудили после избиения шоумена Барецкого в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после избиения и ограбления 11 декабря шоумена и музыканта Стаса Барецкого.

Заявление об инциденте в правоохранительные органы утром в воскресенье написал сам Барецкий. Он сообщил, что у входа в клуб его избили неизвестные, также у него пропал телефон и 120 тыс. рублей.

Во время драки Барецкий, по предварительным данным, находился в алкогольном опьянении. Он был госпитализирован с ушибами и ссадинами, затем отпущен.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

Накануне сообщалось, что возле одного из клубов Санкт-Петербурга неизвестные избили и ограбили шоумена. В распоряжении «Известий» есть видео инцидента. На кадрах видно, как сначала компания мужчин фотографируется с шоуменом, однако после этого у них завязывается конфликт. Сначала в драку вступает приятель Барецкого, а затем и он сам. Барецкий бьет обидчика своего товарища, но вскоре сам пропускает сильный удар и падает на асфальт. После этого один из нападавших продолжил избиение лежачего Барецкого ногами.

В сентябре сообщалось о задержании Барецкого полицией возле посольства США в Москве. Уточнялось, что он принес к стенам дипмиссии траурный венок. Таким образом он призвал США похоронить у себя последнего главу СССР Михаила Горбачева, а также обратился с аналогичной просьбой к Германии.

Сотрудники правопорядка доставили Барецкого в отделение полиции Пресненского района.