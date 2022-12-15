При ударе ВСУ по Донецку снаряд попал в Преображенский собор
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка, один из снарядов попал в купол Преображенского собора. Об этом 15 декабря в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, также перебит газопровод в многоквартирном доме по проспекту Мира.
«Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по пр. Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ», — сообщил он.
По данным Кулемзина, сгорели автомобили, припаркованные около бизнес-центра «Столичный».
Подробности уточняются, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Как добавил мэр Донецка, центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Ранее в четверг представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские боевики выпустили 40 ракет из БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Обстрел начался в 07:00 мск.
Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».