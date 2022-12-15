Россияне справились лишь с половиной вопросов правового диктанта

Россияне смогли правильно ответить только на половину вопросов тестирования на знание правовых норм. Таковы результаты двух диктантов по юридической подкованности российских граждан, которые проходили в начале декабря 2022 года, узнали «Известия».

По результатам Всероссийского правового диктанта, организованного Ассоциацией юристов России (АЮР), респонденты верно ответили на 43.9% вопросов. Похожий результат зафиксировали и организаторы из Европейской юридической службы (ЕЮС): правильный ответ был дан на 51% заданий.

Оба экзамена стартовали 3 декабря, в День юриста, а завершились 10 и 12 декабря. В них приняло участие в общей сложности более1,2 млн человек.

Наиболее сложными для участников правового диктанта оказались вопросы по защите прав соотечественников, административному праву, мерам соцподдержки и процессуальному праву. В этих областях в среднем наблюдается не более 30% правильных ответов.

Лучше всего население России разбирается в семейном, гражданском и трудовом праве, рассказала «Известиям» в пресс-службе Ассоциации юристов России. По данным Европейской юридической службы, трудности также вызвали вопросы относящиеся к сфере здоровья и финансов. Доля правильных ответов по этим категориям составило только 49%.

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