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Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: США помогают Украине в попытках доказать свою способность управлять миром
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Фото: Соцсети
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Соединенные Штаты Америки вмешиваются в конфликт на Украине, так как пытаются показать способность управлять миром. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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«Поддержка Украины так важна, особенно после вывода войск из Афганистана, чтобы показать, что США могут управлять миром, и у них есть воля сделать это», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Петреус также отметил, что США уже выделили «ошеломляющую сумму» на помощь Украине. По его словам, за последний год американская сторона отправила киевскому режиму вооружения на $19 млрд и экономической помощи — на $13 млрд.

Ранее, 14 декабря, помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву. При этом она не уточнила точные сроки поставок и конкретный состав пакета.

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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