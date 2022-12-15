Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине

Соединенные Штаты Америки вмешиваются в конфликт на Украине, так как пытаются показать способность управлять миром. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

«Поддержка Украины так важна, особенно после вывода войск из Афганистана, чтобы показать, что США могут управлять миром, и у них есть воля сделать это», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Петреус также отметил, что США уже выделили «ошеломляющую сумму» на помощь Украине. По его словам, за последний год американская сторона отправила киевскому режиму вооружения на $19 млрд и экономической помощи — на $13 млрд.

Ранее, 14 декабря, помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву. При этом она не уточнила точные сроки поставок и конкретный состав пакета.

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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