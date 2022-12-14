Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Катар на полуфинальный матч сборных Франции и Марокко по футболу, который начался 14 декабря в 22:00 (мск) на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
Он призвал соотечественников уважать соперников сборной и напомнил об объединяющей силе спорта.
«Все за Синих (Синими или Трехцветными во Франции неформально называют сборную страны. — Ред.) за победу! Никогда не забывая, что спорт объединяет нас. И прежде всего через уважение и дружбу между нашими народами», — написал он в Telegram-канале перед началом игры.
Слова французского лидера актуальны в контексте недавних массовых гуляний болельщиков марокканской команды после побед над соперниками из Бельгии и Канады. Они сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
В Катаре на поле за место в финале мирового первенства выйдут от Франции: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Тео Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Фофана, Мбаппе, Дембеле, Жиру. От Марокко: Бугу, Хакими, Эль-Ямик, Агуэрд, Саисс, Мазрауи, Амрабат, Зиеш, Унаи, Буфаль, Эн-Несери, уточнил «Спорт-Экспресс».