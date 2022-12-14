Реклама
Прямой эфир
Спорт
Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову
Мир
Эстонский суд решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Общество
В Кремль доставили главную праздничную ель страны
Мир
США продолжают изучать идеи по созданию трибунала из-за событий на Украине
Мир
В Белом доме подтвердили передачу гражданина США в ходе обмена пленными на Украине
Мир
Дональд Трамп пообещал сделать важное обращение 15 декабря
Общество
Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
Мир
В Белом доме не увидели возможности завершения боев на Украине к концу года
Происшествия
В Ольгинке в ДНР два человека погибли после обстрела ВСУ
Происшествия
Женщина с тремя детьми отравилась угарным газом в Саратове
Мир
Диджей шоу Эллен Дедженерес скончался в возрасте 40 лет
Сюжет:

Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников

0
Фото: Global Look Press/dpa/Tom Weller
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Катар на полуфинальный матч сборных Франции и Марокко по футболу, который начался 14 декабря в 22:00 (мск) на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

«Марокко обыграло Испанию по нашим лекалам из 2018 года — связало по рукам и ногам»
Тренер Станислав Черчесов — о своих впечатлениях от ЧМ-2022 и возможном переходе РФС в Азию

Он призвал соотечественников уважать соперников сборной и напомнил об объединяющей силе спорта.

«Все за Синих (Синими или Трехцветными во Франции неформально называют сборную страны. — Ред.) за победу! Никогда не забывая, что спорт объединяет нас. И прежде всего через уважение и дружбу между нашими народами», — написал он в Telegram-канале перед началом игры.

Слова французского лидера актуальны в контексте недавних массовых гуляний болельщиков марокканской команды после побед над соперниками из Бельгии и Канады. Они сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

В Катаре на поле за место в финале мирового первенства выйдут от Франции: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Тео Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Фофана, Мбаппе, Дембеле, Жиру. От Марокко: Бугу, Хакими, Эль-Ямик, Агуэрд, Саисс, Мазрауи, Амрабат, Зиеш, Унаи, Буфаль, Эн-Несери, уточнил «Спорт-Экспресс».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022