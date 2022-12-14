«Траст» продал девелопера «Интеко» застройщику Sminex за 38 млрд рублей

Банк «Траст» закрыл крупнейшую за семь лет сделку M&A на рынке девелопмента — продал одного из крупнейших застройщиков «Интеко» компании Sminex. Сумма сделки составила 38 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе банка.

В состав сделки вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находятся в стадии проектирования и строительства. С 2018 года «Траст» осуществлял управление «Интеко» и за это время полностью перезагрузил актив. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке.

По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, на момент перехода в банк непрофильных активов капитализация «Интеко» была отрицательной, а сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте.

«Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали. Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро, что в нынешних условиях высокой турбулентности является критичным. Также важно, что компанию купил профильный инвестор, который нацелен на дальнейшее стратегическое развитие актива», — сказал он.

Президент Sminex Алексей Тулупов в свою очередь заметил, что приобретение позволит объединить подход компании к созданию комфортной и престижной среды ее клиентов, а также к детальной и тщательной разработке продукта «Интеко».

«Благодаря этой покупке портфель проектов объединенной компании превысил 2 млн кв. м. Мы продолжим реализацию всех проектов в соответствии с нашими стандартами, включающими красивую архитектуру, продуманные планировки, развивающую детскую и спортивную инфраструктуру, просторные зеленые дворы и многое другое», — добавил Тулупов.

Как заметил президент «Интеко» Александр Николаев, за 4,5 года антикризисной команде компании и «Траста» удалось полностью перестроить бизнес-модель «Интеко», ставшей, по сути, инвестиционно-инжиниринговой платформой.

«Проведена комплексная трансформация всей компании: фокус на качестве проектов и продукта, масштабная цифровизация процессов, кратный рост всех финансовых и операционных показателей, на несколько лет раньше первоначального срока полностью погашен корпоративный долг, и досрочно вышли на целевой ориентир по стоимости, который ставил акционер», — заключил он.

11 ноября «Траст» сообщил «Известиям», что всё еще намерен продать «Интеко».

Аукцион по продаже «Интеко» должен был состояться 16 ноября 2021 года, однако за день до назначенной даты было объявлено о его отмене «для защиты интересов потенциального покупателя» из-за действий компании Morden Finance, обратившейся в Арбитражный суд Москвы.

Тогда организация попросила наложить запрет на проведение аукциона до разрешения судебных разбирательств в окружном суде Никосии (Кипр). В мае 2022 года кипрский суд отменил обеспечительные меры в отношении акций девелоперской компании «Интеко».