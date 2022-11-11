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«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
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«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Банк непрофильных активов «Траст» всё еще намерен продать девелоперскую ГК «Интеко», сообщили 11 ноября в пресс-службе организации в ответ на запрос «Известий».

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«Стратегия выхода из актива не изменилась. «Траст» планирует продажу «Интеко», так как деятельность банка направлена на управление и последующую продажу своих активов, чтобы собрать 482 млрд рублей к концу 2023 года», — пояснили в пресс-службе банка.

«Известия» направили запрос в «Интеко» и группу компаний «Самолет», которая считалась претендентом на покупку активов «Интеко».

«Эта тема так давно обсуждается, что обросла множеством слухов. Мы слухи не комментируем в принципе», — заявили в «Интеко».

Как писали «Известия» в августе прошлого года, основным претендентом на покупку является группа «Самолет». Сумма сделки могла составить 32 млрд рублей. В результате приобретения «Самолет» стал бы одним из крупнейших застройщиков в России.

Аукцион по продаже «Интеко» должен был состояться 16 ноября 2021 года, однако за день до назначенной даты было объявлено об их отмене «для защиты интересов потенциального покупателя» из-за действий компания Morden Finance, обратившейся в Арбитражный суд Москвы.

Тогда организация попросила наложить запрет на проведение аукциона до разрешения судебных разбирательств в окружном суде Никосии (Кипр). В мае 2022 года кипрский суд отменил обеспечительные меры в отношении акций девелоперской компании «Интеко».

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