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«Траст» отменил аукцион по продаже «Интеко»

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Банк непрофильных активов «Траст» принял решение об отмене аукциона по продаже акций АО «Интеко» для защиты интересов потенциального покупателя. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе банка.

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Торги должны были состояться 16 ноября 2021 года на площадке АО «Российский аукционный дом» (код лота РАД-271804, код процедуры 129897), уточнили в банке.

10 ноября 2021 года Окружной суд кипрской Никосии в рамках дела № 2478/2021 по иску компании Morden Finance Limited запретил банку «Траст» и ряду иных ответчиков завершать аукцион по продаже акций АО «Интеко», указали в «Трасте».

Как сообщалось ранее, причина в том, что акции «Интеко» были переданы банку от компания «Аурево Лимитед» с нарушением кипрского и российского законодательства.

«Несмотря на то что 12 ноября 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичных мер в России, банк «Траст» не может перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя», — сказали в банке.

Банк непрофильных активов «Траст» считает заявленные компанией Morden Finance Limited требования незаконными и будет защищать свои интересы в судебном порядке, подчеркнули в организации.

Как писали в августе «Известия», основным претендентом на покупку является группа «Самолет».

В конце октября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайства о приобретении 100% голосующих акций застройщика «Интеко». В частности, это ООО «Самолет Инт 1», ООО «Специализированный застройщик «Второй», ООО «Смайнэкс Управление Активами», ООО «Логос» и ООО «Ариеф», рассказали в ведомстве.

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