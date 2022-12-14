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Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
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Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна

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Фото: youtube.com
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Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), 13 декабря выпустил восьмиминутный дисс (песню со словесными выпадами, — Ред.) на рэпера Алишера Моргенштерна (настоящий материал касается физического лица Алишера Моргенштерна, выполняющего функции иноагента). Клип на песню The Story of Alisher (Morgenshtern RIP) опубликован на YouTube-канале музыканта.

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Песня стала ответом рэпера на дисс в свой адрес под названием «Я убил Марка», который Моргенштерн выпустил в ноябре. В нем он раскритиковал альбом коллеги.

В первой минуте клипа использована рисованная анимация. Затем на экране появляется сам Oxxxymiron в комических образах — рабочего в мусорном контейнере, британского гвардейца в телефонной будке, Зорро и других. В новом треке Oxxxymiron назвал Моргенштерна клоуном и представил его в образе агрессивного мальчика. Музыкант также обвинил оппонента в отсутствии индивидуальности.

После выхода клипа Моргенштерн в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) выразил благодарность коллеге за выпущенный дисс и вызвал его на Versus Battle.

Ранее, 25 октября, московский суд признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок» из-за пропаганды насилия и массового убийства. В 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип песни. Причинами стали видеоряд и текст композиции, которые строятся на стрельбе в учебном заведении. Трек вышел еще 2008 году, а сам клип опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года.

7 октября Минюст включил репера в список физлиц-иноагентов в России. В графе «сведения об иностранных источниках» у него указано «Украина». Отмечается, что Oxxxymiron «осуществляет политическую деятельность».

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