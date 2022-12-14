Когда пройдет финал Чемпионата мира по футболу-2022

Фанаты футбола на разных континентах замерли в предвкушении — близится финал Чемпионата мира, главного соревнования планеты. Матч состоится уже 18 декабря на Национальном стадионе Катара в Лусаиле. Один финалист уже известен. Кто станет соперником Аргентины в решающей игре и где смотреть финальный матч — читайте в материале «Известий».

Кто вышел в финал Чемпионата мира в Катаре-2022

13 декабря сборная Аргентины обыграла действующих вице-чемпионов мира сборную Хорватии со счетом 3:0, обеспечив себе место в финале. Аргентинцы уже в шестой раз выходят в финал. С кем будет противостояние, определит исход поединка между командами Франции и Марокко 14 декабря.

Расписание финального турнира Чемпионата мира в Катаре-2022

Матч Франция-Марокко пройдет в среду, в 22:00 по московскому времени. В случае победы марроканцев, это станет для них первым участием в решающей схватке ЧМ, ну а для французов выход в финал станет уже четвертым.

Проигравший поборется за третье место со сборной Хорватии 17 декабря в 18:00 мск.

Наконец, итоговый матч мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск. На стадионе Лусаил Айконик могут собраться до 80 тыс. человек Трансляцию в России ведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол-1» и «Матч Премьер».

Итоги Чемпионата мира по футболу-2018

Чемпионом предыдущего мундиаля, проходившего в России, стала сборная Франции. В финале французы выступили против Хорватии, одержав победу со счетом 4:2.