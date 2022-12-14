Российских и белорусских боксеров восстановили в рейтингах WBA

Россиян и белорусов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте в среду, 14 декабря.

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после обсуждения данного вопроса всеми членами комитета чемпионатов и комитета по рейтингам на конгрессе WBA, состоявшемся 11 декабря в отеле Caribe Royale в Орландо, штат Флорида.

WBA исключил российских и белорусских спортсменов из рейтингов и запретил проведение боев в РФ ранее, в марте. Тогда промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» назвал решение организации дискриминационной мерой и большой ошибкой, которая формирует новую историческую среду в боксе.

5 октября IBA допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. К соревнованиям также вернутся технические представители этих двух стран. Кроме того, федерация сообщила, что российские и белорусские боксеры будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном их стран. В IBA отметили, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт.

В марте этого года Международная федерация бокса (IBA) запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.