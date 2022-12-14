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Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами
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Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами

Премьер Белоруссии Головченко: для Минска нет недружественных стран, есть недружественные власти
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Недружественных стран для Белоруссии нет, есть недружественные власти в таких странах. Об этом в среду, 14 декабря, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«Недружественных стран в принципе не бывает, особенно среди стран-соседей <...>. Есть власти отдельных государств, которые в настоящий момент проводят санкционную, недружественную или откровенно враждебную политику по отношению к Белоруссии», — сказал он, заверив, что Минск будет «адекватно реагировать» на подобные действия.

При этом, как подчеркнул политик, Минск готов сотрудничать со всеми странами исходя из собственных национальных интересов.

«Мы не допускаем никаких кренов, перекосов, хаотичных движений. Мы должны сбалансированно работать со всеми государствами и блоками исходя из наших и только наших, белорусских, интересов и готовности партнеров работать с нами на тех условиях, которые мы считаем важными для нашей суверенной страны», — указал он.

Белорусский премьер также заявил о необходимости активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Сейчас Белоруссия выступает в объединении страной-наблюдателем. Кроме того, как отметил Головченко, в фокусе особого внимания находится интеграция с основным партнером — Россией — и такими образованиями, как СНГ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее, 11 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в День независимости Польши заявил о готовности Минска строить «мосты дружбы» с Варшавой. Белорусский лидер выступил за то, чтобы географическая близость стран не использовалась как инструмент шантажа или угрозы. Он отметил, что Минск всегда открыт для сотрудничества и стремится к гармоничному развитию двусторонних связей.

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