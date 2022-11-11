Лукашенко заявил о готовности строить «мосты дружбы» с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Днем независимости и заявил о готовности строить «мосты дружбы» со страной. Текст опубликован на сайте президента 11 ноября.
«Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — говорится в сообщении.
Белорусский лидер также выступил за то, чтобы географическая близость стран не использовалась как инструмент шантажа или угрозы. По его словам, Минск всегда открыт для сотрудничества и не несет никакой опасности. В 2022 году страна ввела безвизовый режим для поляков, напомнил президент.
По мнению Лукашенко, «искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России» способствовали ухудшению жизни европейцев и привели к подрыву доверия в международных отношениях. Резюмируя, президент выразил надежду на то, что жители Польши сделают правильный выбор во время выборов в парламент в 2023 году.
10 ноября стало известно, что более 60% жителей Польши, участвовавших в соцопросе лаборатории United Surveys, заявили, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами.
7 октября сообщалось об акции протеста против повышения цен на электроэнергию в Варшаве. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма».
В середине октября Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на действия с ядерным оружием, и призвал Вашингтон не плясать под дудку «обезумевших политиков».