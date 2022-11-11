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Лукашенко заявил о готовности строить «мосты дружбы» с Польшей

Лукашенко заявил в День независимости Польши, что Минск готов строить «мосты дружбы»
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Фото: ТАСС/Петров Николай
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Днем независимости и заявил о готовности строить «мосты дружбы» со страной. Текст опубликован на сайте президента 11 ноября.

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«Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер также выступил за то, чтобы географическая близость стран не использовалась как инструмент шантажа или угрозы. По его словам, Минск всегда открыт для сотрудничества и не несет никакой опасности. В 2022 году страна ввела безвизовый режим для поляков, напомнил президент.

По мнению Лукашенко, «искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России» способствовали ухудшению жизни европейцев и привели к подрыву доверия в международных отношениях. Резюмируя, президент выразил надежду на то, что жители Польши сделают правильный выбор во время выборов в парламент в 2023 году.

10 ноября стало известно, что более 60% жителей Польши, участвовавших в соцопросе лаборатории United Surveys, заявили, что правительство страны не справляется с текущими проблемами и вызовами.

7 октября сообщалось об акции протеста против повышения цен на электроэнергию в Варшаве. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма».

В середине октября Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на действия с ядерным оружием, и призвал Вашингтон не плясать под дудку «обезумевших политиков».

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