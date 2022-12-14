Реклама
Прямой эфир
Мир
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Происшествия
В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
Армия
В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении
Общество
В аэропортах Москвы отменили более 50 рейсов из-за снегопада
Общество
Автомобильные пробки в Москве достигли 10 баллов
Общество
Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в OBI в Химках
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем
Армия
В ЛНР сообщили о росте числа несчастных случаев в ВСУ из-за бракованных боеприпасов
Общество
В Москве за половину декабря выпала почти месячная норма осадков
Спорт
Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ
Происшествия
Жительница Горловки погибла при обстреле города со стороны ВСУ
Мир
Лидер французской ассоциации «Патриоты» назвал безумием помощь Украине в энергетике

Торгпред РФ в Хельсинки оценил потери Финляндии без российских туристов

Торгпред РФ Логинов: потери туристического сектора Финляндии могут составить €2 млрд в год из-за закрытия границы с РФ
0
Фото: ТАСС/Zuma/Levin Iglut
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристический сектор Финляндии может терять более €2 млрд в год из-за закрытия границы с РФ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

Рейс, два, три: Пулково просит преференций зарубежным перевозчикам для полетов в РФ
Какие новые маршруты это позволит запустить

«По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более €2 млрд в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Логинова, до начала пандемии коронавируса россияне были крупнейшей группой туристов, посещавших Финляндию. Число ночевок составляло более 820 тыс. в год, траты денежных средств — 19% от всех доходов от международного туризма страны.

Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии, указал он. Это публично признают и финские политики.

Торгпред РФ рассказал, что крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair понесла значительные убытки во время пандемии и закрытия российского воздушного пространства.

Ранее, 7 декабря, авиаэксперт Роман Гусаров высказал мнение в беседе с «Известиями», что из-за ограничений полетов через Россию Finnair оказалась в очень сложном финансовом положении, так же как и большинство европейских компаний, однако решение европейских политиков по вопросу возобновления полетов над РФ сложно предсказать. 3 марта стало известно о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России.

Еще в июне издание Iltalehti писало, что закрытие неба над Россией обходится Финляндии в €1,5 млн ежемесячно. Запрет на полеты был введен в конце февраля в рамках контрсанкций со стороны Москвы.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию. Правила начали работать на надземных погранпереходах, однако это не означает, что другими способами в страну можно попасть.

29 сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. При попытке проезда через границу туристические визы россиян будут аннулированы.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что РФ ответит на запреты Финляндии в соответствии со своими интересами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022