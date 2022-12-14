Торгпред РФ в Хельсинки оценил потери Финляндии без российских туристов

Туристический сектор Финляндии может терять более €2 млрд в год из-за закрытия границы с РФ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил торгпред России в Финляндии Антон Логинов.

«По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более €2 млрд в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Логинова, до начала пандемии коронавируса россияне были крупнейшей группой туристов, посещавших Финляндию. Число ночевок составляло более 820 тыс. в год, траты денежных средств — 19% от всех доходов от международного туризма страны.

Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии, указал он. Это публично признают и финские политики.

Торгпред РФ рассказал, что крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair понесла значительные убытки во время пандемии и закрытия российского воздушного пространства.

Ранее, 7 декабря, авиаэксперт Роман Гусаров высказал мнение в беседе с «Известиями», что из-за ограничений полетов через Россию Finnair оказалась в очень сложном финансовом положении, так же как и большинство европейских компаний, однако решение европейских политиков по вопросу возобновления полетов над РФ сложно предсказать. 3 марта стало известно о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России.

Еще в июне издание Iltalehti писало, что закрытие неба над Россией обходится Финляндии в €1,5 млн ежемесячно. Запрет на полеты был введен в конце февраля в рамках контрсанкций со стороны Москвы.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию. Правила начали работать на надземных погранпереходах, однако это не означает, что другими способами в страну можно попасть.

29 сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. При попытке проезда через границу туристические визы россиян будут аннулированы.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что РФ ответит на запреты Финляндии в соответствии со своими интересами.