В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить грамотность граждан в сфере ЖКХ. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит дискуссионная сессия на тему: «Жилищная грамотность: как оптимизировать расходы на ЖКУ?».

Об эффективном водопотреблении, особенностях социальных льгот на услуги ЖКУ, способах подключения и обслуживания сетей для юридических лиц и распространенных мошеннических схемах расскажут: