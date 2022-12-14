В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить грамотность граждан в сфере ЖКХ. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить грамотность граждан в сфере ЖКХ. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит дискуссионная сессия на тему: «Жилищная грамотность: как оптимизировать расходы на ЖКУ?».
Об эффективном водопотреблении, особенностях социальных льгот на услуги ЖКУ, способах подключения и обслуживания сетей для юридических лиц и распространенных мошеннических схемах расскажут:
- Ирина Булгакова, директор ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет», руководитель комиссии жилищно-коммунального хозяйства общественного совета при Минстрое России;
- Александр Запруднов, коммерческий директор группы компаний «Росводоканал»;
- Галина Добрынина, заместитель директора Ассоциации региональных расчетных центров.