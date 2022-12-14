Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем
Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате ДТП восемь человек пострадали. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ольховатского района региона.
«Восемь человек госпитализированы в Россошанскую райбольницу», — отметили в ЕДДС.
Пассажирский автобус, по предварительным данным, ехал из Луганска в Белгород. Он врезался в военный тягач МАЗ 537.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Накануне 17 человек пострадало в ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области. Авария произошла на трассе Владимир — Муром.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дорожное барьерное металлическое ограждение.
Ранее, 11 декабря, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Свердловской области.