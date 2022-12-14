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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате ДТП восемь человек пострадали. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ольховатского района региона.

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«Восемь человек госпитализированы в Россошанскую райбольницу», — отметили в ЕДДС.

Пассажирский автобус, по предварительным данным, ехал из Луганска в Белгород. Он врезался в военный тягач МАЗ 537.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Накануне 17 человек пострадало в ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области. Авария произошла на трассе Владимир — Муром.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дорожное барьерное металлическое ограждение.

Ранее, 11 декабря, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Свердловской области.

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