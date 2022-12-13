Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 17
Количество пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области увеличилось до 17. Об этом 13 декабря сообщил в своем Telegram-канале глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.
«По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения Владимира с места аварии были доставлены 17 человек, в том числе трое детей», — уточнил он.
Пострадавшим детям помощь оказана амбулаторно.
На месте аварии продолжают работу сотрудники всех необходимых оперативных служб, список всех пострадавших в ДТП уточнен.
«Нахожусь на постоянной связи с департаментом здравоохранения Владимирской области», — заключил Соколов.
Авария с участием автобуса произошла во Владимирской области на трассе Владимир – Муром ранее в этот день.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дорожное барьерное металлическое ограждение.