Один человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области

Автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с пассажирским автобусом в Свердловской области. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Авария произошла днем 11 декабря в Нижнетурьинском районе. На шоссе Екатеринбург — Серов водитель иномарки неверно выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. В результате внедорожник столкнулся с автобусом, в котором находились 28 человек. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Водитель иномарки скончался на месте.

В Ленинградской области 16-летний подросток взял без спроса машину своей матери с намерением покататься. Молодой человек не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет. Подросток скончался на месте.