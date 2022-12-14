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Россиян из аварийного жилья предложили переселять в арендные квартиры

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В России могут начать переселять людей из аварийного жилья в арендные дома. Квартиры будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа, узнали «Известия».

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Разработку такой программы предполагает проект плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Меры должны проработать Минстрои‌, региональные власти и Фонд развития территории‌. Документ предполагает создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом.

Также запланирована выдача нового жилья взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку (сроком на 15 лет). Такую меру необходимо разработать к 2025 году, сказано в проекте плана.

В Минстрое сообщили, что инициатива на стадии обсуждения. Если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию — например, для расширения своей жилплощади.

Сегодня по ст. 32 Жилищного кодекса РФ, переселенцы из аварийных домов получают новые квартиры такой же площади, как старые, но не меньше 6 кв. м на человека, или денежную компенсацию по стоимости аварийного жилья. Решения принимают по соглашению с гражданами, люди получают новое жилье в собственность, рассказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Но в некоторых субъектах нет возможности выдавать квартиры, поэтому люди получают только деньги, которых, как правило, не хватает на приобретение другой жилплощади, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дом и дело: россиян из аварийного жилья хотят переселять в арендные квартиры

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