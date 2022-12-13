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Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров направил телеграмму с поздравлениями Сергею Алейнику в связи с его назначением на должность министра иностранных дел Белоруссии. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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«Лавров отметил большой вклад Сергея Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также глава МИД РФ выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств.

Алейник был назначен на должность ранее в этот день. Соответствующее кадровое назначение произвел президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, накануне с Алейником обсуждались все нюансы его работы.

С января 2013 по июль 2020 года Алейник был чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Великобритании и Северной Ирландии. С 20 июля 2020 занимал должность заместителем министра иностранных дел Белоруссии.

Алейник сменил на посту МИД Белоруссии Владимира Макея, который скоропостижно скончался 26 ноября. Дипломату было 64 года. Церемония прощания прошла в Минске 29 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в Москве были потрясены сообщением о смерти дипломата.

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