Британские морские пехотинцы принимали участие в тайных операциях на Украине. Об этом 13 декабря сообщил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, с апреля 2021-го по май 2022 года командовавший этим родом войск.

Магоуэн написал статью для специализированного издания морской пехоты Globe and Laurel, в которой рассказал, что британские военнослужащие выполняли «секретные операции» в «чрезвычайно чувствительной обстановке».

В частности, он рассказал об эвакуации британского посольства из Киева в Польшу в начале года. В операции было задействовано 350 морских пехотинцев и 45 коммандос, которые сопровождали британских дипломатов.

«Затем, в апреле, они (морские пехотинцы. — Ред.) вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала», — цитирует The Times публикацию Магоуэна.

Представитель британских Военно-морских сил сообщил The Times, что морпехи никаких боевых функций на Украине не выполняли.

Накануне посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Британия подготовила около 9 тыс. украинских военнослужащих, которые уже вернулись на родину и участвуют в боевых действиях.

Кроме того, Великобритания активно отправляет оружие и боеприпасы на Украину.

При этом в ноябре глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указывал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Он предупредил, что военная техника может попасть на черный рынок и в руки террористов.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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