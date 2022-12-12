Британия подготовила 9 тыс. военнослужащих для Украины

Британия подготовила порядка 9 тыс. военнослужащих, которые уже воюют на Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, отметив, что Лондон всё активнее втягивается в конфликт.

«Великобритания всё больше вязнет в этом конфликте. Не отрицается тот факт, что британцы помогают готовить Киеву специальные силы. Я бы отметил и крупные поставки вооружений, которые начались еще до 24 февраля. Где-то за год до начала СВО проводилась операция «Орбитал» по подготовке украинских сил. Потом поставки оружия наращивались», — отметил дипломат.

По его словам, сейчас акцент сместился на подготовку украинских Вооруженных сил в Великобритании в лагерях — они есть как на севере, так и на западе и юге страны.

«Существуют короткие курсы общевойсковой подготовки — они длятся от трех до семи недель. Но есть и высокоспециализированные — там готовят артиллеристов, минеров, специальные войска, так называемых «морских котиков» (флотский спецназ SEAL. — Ред). На данный момент считается, что Британия подготовила порядка 9 тыс. военнослужащих, которые уже воюют на Украине. Именно в этом и заключается вклад британцев в разжигание конфликта», — добавил посол.

В интервью «Известиям» Андрей Келин также сказал, что есть целый комплекс причин, объясняющий, почему Британия стала крупным фактором, который раздувает конфликт на Украине.

«Имеют место и старые фобии, которые существуют в Британии — это и распад империи, и глубокая обида в этой связи, и традиционное соревнование с Россией. Также играет роль и то, что Британия считает, что не будет чувствовать последствия конфликта, поскольку это островное государство, которое находится далеко от Европы. Но самое важное то, что британцы последовательно встраиваются во внешнюю политику США, которая все эти годы пыталась создать из Украины создать Антироссию, то есть проект, который ослабил бы Москву», — заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с нами контакты»