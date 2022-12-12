Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и осадков
Спорт
Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса
Мир
Британия подготовила 9 тыс. военнослужащих для Украины
Мир
WSJ предрекла рост цены дальнейшей поддержки Украины для США
Экономика
В страховку банковских карт включат риск социальной инженерии
Мир
В Германии назвали неприемлемой отправку военных сил Сербии в Косово
Мир
Посол РФ не увидел риска разрыва дипотношений Москвы и Лондона
Мир
Михаил Фридман не обращался в посольство РФ в Великобритании
Мир
В Швеции заявили об увеличении нового пакета военной помощи на 50%
Мир
Пушков назвал французского генерала идиотом за призыв к ударам 9 мая
Мир
Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана
Мир
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Сюжет:

Британия подготовила 9 тыс. военнослужащих для Украины

0
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британия подготовила порядка 9 тыс. военнослужащих, которые уже воюют на Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, отметив, что Лондон всё активнее втягивается в конфликт.

«Великобритания всё больше вязнет в этом конфликте. Не отрицается тот факт, что британцы помогают готовить Киеву специальные силы. Я бы отметил и крупные поставки вооружений, которые начались еще до 24 февраля. Где-то за год до начала СВО проводилась операция «Орбитал» по подготовке украинских сил. Потом поставки оружия наращивались», — отметил дипломат.

Пришли по-английски: организовать атаку на корабли в Севастополе Киеву помогали британцы
Аппаратура поднятых на поверхность беспилотников показала, что они двигались в зоне для вывоза сельхозпродукции

По его словам, сейчас акцент сместился на подготовку украинских Вооруженных сил в Великобритании в лагерях — они есть как на севере, так и на западе и юге страны.

«Существуют короткие курсы общевойсковой подготовки — они длятся от трех до семи недель. Но есть и высокоспециализированные — там готовят артиллеристов, минеров, специальные войска, так называемых «морских котиков» (флотский спецназ SEAL. — Ред). На данный момент считается, что Британия подготовила порядка 9 тыс. военнослужащих, которые уже воюют на Украине. Именно в этом и заключается вклад британцев в разжигание конфликта», — добавил посол.

В интервью «Известиям» Андрей Келин также сказал, что есть целый комплекс причин, объясняющий, почему Британия стала крупным фактором, который раздувает конфликт на Украине.

«Имеют место и старые фобии, которые существуют в Британии — это и распад империи, и глубокая обида в этой связи, и традиционное соревнование с Россией. Также играет роль и то, что Британия считает, что не будет чувствовать последствия конфликта, поскольку это островное государство, которое находится далеко от Европы. Но самое важное то, что британцы последовательно встраиваются во внешнюю политику США, которая все эти годы пыталась создать из Украины создать Антироссию, то есть проект, который ослабил бы Москву», — заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с нами контакты»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022