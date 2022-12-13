Компании ЕС массово покидают Европу для развития бизнеса в США

Все больше европейских производственных компаний принимают решение вывести инвестиции из Евросоюза (ЕС), чтобы начать развивать свой бизнес в США. Об этом 13 декабря сообщила газета Le Figaro.

Как пишет СМИ, причиной такого переезда стал закон о снижении инфляции, согласно которому производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

При этом отмечается, что новый закон представляет новую угрозу для конкурентоспособности всей европейской промышленности, которая в настоящий момент уже и так серьезно пострадала от энергетического кризиса.

«Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах Соединенных Штатов. Тем более что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США», — резюмировалось в материале.

8 декабря глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё заявил, что США выигрывают от конфликта на Украине, так как цены на газ и электричество в стране остаются стабильными в отличие от Европы, где их стоимость, напротив, значительно возросла. Всё это серьезно сказывается на конкурентоспособности европейских производителей и дает преимущество американскому рынку, указал он. Глава союза считает, что Европе нужны меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (IRA).

25 ноября сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

23 сентября ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров рассказал «Известиям», что потери европейской экономики от потенциального переноса производства ряда отраслей, таких как сталь и удобрения, за пределы Евросоюза, в том числе в США, могут варьироваться от €10 млрд до €86 млрд в год, не считая стоимости «переезда» и строительства новых производственных мощностей.

О том, что европейские производители переезжают в США на фоне энергетического кризиса The Wall Street Journal писала 22 сентября. В публикации подчеркивалось, что европейские компании по производству химической продукции, а также стали, удобрений и другие производители в энергоемких отраслях переносят основные процессы в США из-за возросших цен на газ.

Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Это произошло в том числе на фоне курса на отказ от российского топлива и введения соответствующих санкций.