Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители США вновь назвали слабое руководство главной проблемой страны
Общество
Супруга Бута заявила об отсутствии у ее мужа аккаунтов в соцсетях
Здоровье
В России завершилась прививочная кампания от гриппа
Общество
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
Общество
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Мир
Суд в Испании оправдал футболиста Неймара по делу о мошенничестве и коррупции
Экономика
Курс евро впервые с конца мая превысил 67 рублей на Мосбирже
Общество
Матвиенко открыла акцию «Елка желаний» в Совете Федерации
Общество
Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка
Спорт
Призеры ЧЕ Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России по фигурному катанию
Мир
Верховная рада Украины приняла во II чтении законопроект о нацменьшинствах
Культура
Канье Уэст опубликовал первый развернутый пост в Telegram

Компании ЕС массово покидают Европу для развития бизнеса в США

Figaro: производственные компании массово покидают Европу ради развития бизнеса в США
0
Фото: Global Look Press/imago stock&people/Christian Ohde
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все больше европейских производственных компаний принимают решение вывести инвестиции из Евросоюза (ЕС), чтобы начать развивать свой бизнес в США. Об этом 13 декабря сообщила газета Le Figaro.

Устали и уходят: европейский бизнес массово банкротится
Больше всего заявлений подали предприниматели из Венгрии, Испании и Литвы

Как пишет СМИ, причиной такого переезда стал закон о снижении инфляции, согласно которому производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

При этом отмечается, что новый закон представляет новую угрозу для конкурентоспособности всей европейской промышленности, которая в настоящий момент уже и так серьезно пострадала от энергетического кризиса.

«Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах Соединенных Штатов. Тем более что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США», — резюмировалось в материале.

8 декабря глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё заявил, что США выигрывают от конфликта на Украине, так как цены на газ и электричество в стране остаются стабильными в отличие от Европы, где их стоимость, напротив, значительно возросла. Всё это серьезно сказывается на конкурентоспособности европейских производителей и дает преимущество американскому рынку, указал он. Глава союза считает, что Европе нужны меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (IRA).

25 ноября сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

23 сентября ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров рассказал «Известиям», что потери европейской экономики от потенциального переноса производства ряда отраслей, таких как сталь и удобрения, за пределы Евросоюза, в том числе в США, могут варьироваться от €10 млрд до €86 млрд в год, не считая стоимости «переезда» и строительства новых производственных мощностей.

О том, что европейские производители переезжают в США на фоне энергетического кризиса The Wall Street Journal писала 22 сентября. В публикации подчеркивалось, что европейские компании по производству химической продукции, а также стали, удобрений и другие производители в энергоемких отраслях переносят основные процессы в США из-за возросших цен на газ.

Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Это произошло в том числе на фоне курса на отказ от российского топлива и введения соответствующих санкций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022