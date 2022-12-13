Дацик и Кокляев устроили битву взглядов

Боец ММА и боксер Вячеслав Дацик 13 декабря провел дуэль взглядов с российским стронгменом Михаилом Кокляевым.

Всё произошло в пресс-центре МИЦ «Известия» во время пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Дацик присутствовал на пресс-конференции как участник. Кокляев пришел на мероприятие в качестве гостя.

Кокляев пообещал провести бой с Вячеславом Дациком и бойцом смешанных единоборств, многократным чемпионом России и мира по боевому самбо Александром Емельяненко.

После этого промоутер Владимир Хрюнов попросил Кокляева выйти и провести с Дациком дуэль взглядов.

В свою очередь Дацик признался, что был бы не против такого поединка, а пока боец готовится встретиться на ринге с боксером Павлом Шульским.

Российский боксер Алексей Папин назвал в этом противостоянии Дацика фаворитом, а боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шульский хорошо держит удар.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко» пройдет 16 декабря в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.