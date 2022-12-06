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Дрозд назвал преимущество Дацика перед боем с Шульским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Преимуществом российского бойца Вячеслава Дацика в поединке с тяжеловесом Павлом Шульским на предстоящем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» будет его агрессия и напор. Такое мнение «Известиям» озвучил боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд.

По его мнению, за счет своего напора, агрессии и рвения к победе Дацик может победить любого поп-бойца. Если говорить о Павле Шульском, то он не очень хорошо держит удар.

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«У Паши есть такое, он технически хорош, но не сильно держит удар. Здесь у Дацика есть большие шансы. Так что очень равный поединок, но по агрессии и по напору я бы, наверное, отдал предпочтение Вячеславу Дацику», — отметил Дрозд.

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием турнира станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Также зрители РЕН ТВ увидят поединки российского профессионального миксфайтера и спортивного видеоблогера из Санкт-Петербурга Никиты Солонина против действующего бойца промоушена АСА (Absolute Championship Akhmat) в среднем весе, чемпиона Европы и мира по боевому самбо, обладателя чемпионского титула М-1 в полутяжелой и средней весовых категориях Вячеслава Василевского.

Кроме того, на турнире сразятся кулачный боец, чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодежи по кикбоксингу Тимур Мусаев и российский боец Алексей Мельников, известный по кличке Мельник. На счету последнего — девять поединков в поп-ММА, из которых он одержал победу в пяти.

Завершающий турнир в рамках Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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