Боксер Папин поделился прогнозом на бой Дацика и Шульского

Боец ММА Вячеслав Дацик — фаворит в поединке против Павла Шульского на предстоящем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Об этом 12 декабря рассказал «Известиям» российский боксер Алексей Папин.

Он подчеркнул, что знает спортсменов достаточно хорошо.

«Но я все-таки думаю, что у Дацика шансов даже больше, чем у Шульского. Бокс у последнего лучше, но удары Дацика очень опасны», — отметил спортсмен.

По мнению Папина, Шульский может пропустить сильный удар от соперника и получить нокдаун.

«Варианты: 70 на 30 или 60 на 40 в пользу Дацика», — оценил он шансы спортсменов на исход поединка.

Накануне директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение, что Шульскому придется тяжело в бою с Вячеславом Дациком. Запашный отметил, что у Дацика уже появилась привычка «вбивать в ринг людей в первом же раунде».

10 декабря Дацик и Шульский рассказали о том, как проходит их подготовка к бою. Дацик отметил, что классическим боксерам бывает тяжело боксировать с такими непредсказуемыми бойцами, как он. А Шульский заявил, что с Дациком лучше вести поединок более осторожно и технично.

Шульский и Дацик ранее встречались на ринге, проведя тренировочный спарринг.

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.