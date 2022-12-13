Курс евро впервые с конца мая превысил 67 рублей на Мосбирже

Курс евро в ходе торгов во вторник, 13 декабря, поднялся до 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:58 мск, курс евро находился на уровне 67,01 рублей, а к 17:02 валюта дошла до отметки 67,12 рублей. До таких значений евро не поднимался с 30 мая.

5 декабря курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля.

В тот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

Между тем, 1 декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.