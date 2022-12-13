Жена Бута допустила его госпитализацию после оценки состояния здоровья

Алла Бут, жена освобожденного из тюрьмы США российского бизнесмена Виктора Бута, во вторник, 12 декабря, пообщалась с «Известиями» и рассказала о состоянии мужа. Она отметила, что он еле стоит, обессилен, не высыпается.

«Вообще мы планировали сделать госпитализацию раньше, но вот как раз сегодня на вторник — это уже пиковая ситуация. Это не госпитализация — сегодня целый день у него амбулаторное полное обследование, в зависимости от результатов, если будут какие-то показания на госпитализацию, то это будет всё в ближайшее время», — сказала супруга Бута.

По ее словам, Виктор проходит всевозможные обследования для понимания его состояния здоровья. К примеру, отметила Алла, важно выявить причину его головокружений — «то ли стресс и усталость, но могут быть и другие причины».

«Сколько раз мы говорили, что своевременная помощь в американской тюрьме ему оказана никогда не была. Может быть, это какие-то осложнения от перенесенного ковида, от других заболеваний, сейчас это всё выясняется», — подчеркнула Алла.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После освобождения Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме. А самым тяжелым в заключении, по его словам, было отсутствие общения с родными и друзьями.

Виктор Бут пробыл в американской тюрьме более 12 лет. В марте 2008 года его арестовали в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.