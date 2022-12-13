Карта спецоперации на Украине 13 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на Купянском направлении поражены позиции ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.

На Краснолиманском направлении систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ. Ликвидировано более 50 боевиков убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и 3 пикапа. Кроме того, на Донецком направлении отражено три контратаки противника, уничтожено более 30 военных ВСУ, 4 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

Также поражены 7 пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. В районе Красного Лимана в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ, сбиты 2 беспилотника ВСУ, 2 снаряда РСЗО HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM.