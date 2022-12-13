Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах

Обоснованность ограничения скоростей на российских дорогах должны будут проверить специалисты. Данный вопрос 13 декабря обсудили на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по общественной безопасности.

Участники совещания обсудили меры, которые нужно принять для снижения уровня аварий на автодорогах страны.

«Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на дорогах», — сообщила пресс-служба Совбеза.

Также поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей, для того, чтобы они соответствовали профессиональному уровню предоставляемых услуг.

Кроме того, отмечена необходимость принятия мер правоохранительными органами для противодействия правонарушениям, в том числе коррупционного характера, со стороны должностных лиц, которые ведут контроль безопасности в сфере дорожного движения.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что средняя скорость автомобилей в Москве возросла до 55 км/ч, несмотря на рост количества машин. Согласно статистике, с 2010 года в столице и области число машин увеличилось почти на 50%, с 5,7 млн до 8,5 млн. При этом среднее количество автомобилей на дорогах Москвы в день не поменялось и составляет 3 млн.

27 октября стало известно, что Госавтоинспекция Якутии одной из первый в России получила новейшие комплексы автоматической видеофиксации нарушений ПДД «АвтоУраган-МС». По словам разработчиков, данные системы осуществляют автоматическое измерение скорости на дальности до 60 м сразу по нескольким полосам движения. При этом скорость измеряется не только у попутных автомобилей, но и у машин встречного потока.