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ГИБДД Якутии получила новейшие комплексы фиксации нарушений ПДД

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Фото: ГИБДД РФ
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Госавтоинспекция Якутии одной из первый в России получила новейшие комплексы автоматической видеофиксации нарушений ПДД «АвтоУраган—МС». Об этом 27 октября сообщила ГИБДД России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Особенность этого оборудования состоит в том, что такие системы имеют обзор 360 градусов. Комплекс оснащен шестью встроенными камерами, которые фиксируют окружающую обстановку вокруг патрульного автомобиля. Информация отражается на мониторе, расположенном в салоне автомобиля. Все камеры комплекса имеют функцию идентификации номерных знаков.

Комплекс способен работать как в дневное, так и в ночное время благодаря интеллектуальной системе инфракрасной подсветки.

По словам разработчиков, «АвтоУраган—МС» осуществляет автоматическое измерение скорости на дальности до 60 м сразу по нескольким полосам движения. При этом скорость измеряется не только у попутных автомобилей, но и у машин встречного потока. Кроме того, в комплекс загружена база данных по водителям, лишенным водительского удостоверения, а также утилизированных транспортных средств и снятых с учета.

Эффективность работы системы «АвтоУраган—МС» сотрудники Госавтоинспекции Якутии вначале оценили в тестовой эксплуатации. По итогам проверки работоспособности комплекса было принято решение о приобретении пяти комплектов новой системы автоматической видеофиксации автотранспорта.

13 октября на международной выставке-форуме «Дорога-2022» был представлен модернизированный комплекс «Кибер-Шериф» для патрульных машин Госавтоинспекции. Устройство позволяет во время движения машины ГИБДД фиксировать нарушения ПДД, а заодно вычислять в потоке транспортные средства, которые находятся в розыске.

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