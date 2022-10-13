Комплекс «Кибер-Шериф» для ГИБДД сможет работать в плохую погоду

На международной выставке-форуме «Дорога-2022», проходящей в Казани, был представлен модернизированный комплекс «Кибер-Шериф» для патрульных машин Госавтоинспекции. Об этом 13 октября «Известиям» сообщил разработчик комплекса, компания «Арсенал 67».

Комплекс представляет собой сигнальную балку, в которую встроены камеры кругового обзора. Конструкция устанавливается на крышу патрульного автомобиля.

Устройство позволяет во время движения машины ГИБДД фиксировать нарушения ПДД, а заодно вычислять в потоке транспортные средства, которые находятся в розыске.

В ходе тестовой эксплуатации выяснилось, что реагенты и пыль снижают эффективность работы комплекса, рассказали «Известиям» разработчики системы. В новом, модернизированном «Кибер-Шерифе» учли эти промахи. Прибор получил омыватели и стеклоочистители камер, а также обогрев стекол.

«Это позволило обеспечить эффективную работу комплекса, независимо от времени года и погодных условий», — отметили в компании-разработчике системы.

12 октября руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников, выступая на форуме «Дорога-2022» заявил, что внедрение тотальной фотовидеофиксации нарушений ПДД в России неприемлемо. Камеры должны быть там, где опасно и есть риск возникновения ДТП, уточнил глава ГУОБДД МВД России.