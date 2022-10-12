ГИБДД выступила против тотальной фото-видеофиксации нарушений ПДД

Внедрение тотальной фото-видеофиксации нарушений ПДД в России неприемлемо. Об этом 12 октября «Известиям» рассказал руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Повесить везде камеры проще всего, но ничего, кроме негатива со стороны водителей это не принесет. Камеры должны быть там, где опасно, где есть риск возникновения ДТП, а не повсеместно», — подчеркнул глава ГУОБДД МВД России.

Такое мнение он высказал в рамках международной выставки-форума «Дорога-2022», которая прошла в Казани.

По мнению генерал-лейтенанта Черникова, наказание не должно быть основной задачей в деле повышения безопасности дорожного движения. В связи с этим специалист отметил, что основной упор в ГИБДД планируют сделать на профилактику нарушений и пропаганду безопасного поведения на дороге.

12 октября ГИБДД выступила против снижения скоростного режима в России. Глава ведомства, характеризуя отечественные трассы заявил, что плохие дороги не должны давать повода к снижению скоростного режима. Михаил Черников напомнил, что в РФ полтора млн километров дорог. В ближайшее время ведомство намерено пересмотреть скоростной лимит в сторону его увеличения.