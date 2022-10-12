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В ГИБДД выступили против снижения скоростного режима в России

Глава ГИБДД Михаил Черников: Госавтоинспекция против снижения скоростного режима в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Госавтоинспекция выступает против снижения скоростного режима в России. Более того, скоростной порог и пропускную способность дорог необходимо увеличивать, заявил 12 октября начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

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«Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая — полтора млн километров дорог», — рассказал он в ходе пресс-конференции, проходившей в рамках международной специализированной выставки «Дорога 2022».

Черников добавил, что его ведомство категорически против снижения скоростного режима, а также выступает за увеличение скоростного потока и пропускной способности на дорогах в стране.

В конце июня Черников высказался за повышение лимита допустимой максимальной скорости на ряде дорог до 150 км/час. В настоящий момент она составляет 130 км/ч.

В начале октября в России заработал электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение. Пользователи могут загрузить документ в приложение «Госуслуги Авто» и получить QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Проверить подлинность прав госавтоинспектор сможет при помощи специального планшета.

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