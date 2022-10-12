В ГИБДД выступили против снижения скоростного режима в России

Госавтоинспекция выступает против снижения скоростного режима в России. Более того, скоростной порог и пропускную способность дорог необходимо увеличивать, заявил 12 октября начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая — полтора млн километров дорог», — рассказал он в ходе пресс-конференции, проходившей в рамках международной специализированной выставки «Дорога 2022».

Черников добавил, что его ведомство категорически против снижения скоростного режима, а также выступает за увеличение скоростного потока и пропускной способности на дорогах в стране.

В конце июня Черников высказался за повышение лимита допустимой максимальной скорости на ряде дорог до 150 км/час. В настоящий момент она составляет 130 км/ч.

В начале октября в России заработал электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение. Пользователи могут загрузить документ в приложение «Госуслуги Авто» и получить QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Проверить подлинность прав госавтоинспектор сможет при помощи специального планшета.