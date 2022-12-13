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Эксперт рассказал об ожиданиях от заседания мировых Центральных банков

Эксперт Брагин: несмотря на проблемы в экономике, фондовый рынок может показать неплохие результаты
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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин во вторник, 13 декабря, в беседе с «Известиями» оценил возможные итоги предстоящих заседаний мировых Центральных банков, в частности ФРС (Федеральная резервная система США) и ЕЦБ (Европейский Центральный банк).

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Как отметил эксперт, ожидается, что ставки будут повышаться, но чуть меньшими темпами, однако пока неясно, какой аргументацией это будет сопровождаться: будет ли замедление роста ставок результатом торможения инфляции или же результатом растущих рисков рецессии.

«Основной экономический показатель — безработица — по-прежнему не растет, а значит, экономика продолжает работать. Более того, хочется напомнить, что инфляция приводит к обесцениванию долга (государственного, корпоративного, частного). А значит, даже если доходы растут медленнее, чем цены, происходит некоторое оздоровление экономики за счет снижения долговой нагрузки», — уточнил Брагин.

Эксперт добавил, что инфляционное сжигание долга — это один из вариантов естественного разрешения проблем в экономике. Если ситуация действительно пойдет по этому сценарию, то существенного повышения ставок ФРС и ЕЦБ ждать не стоит, но стоит готовиться к периоду высокой инфляции, считает он.

«Интересно, что при таком сценарии, несмотря на снижение уровня доходов населения, общего уровня жизни, финансовые результаты компаний обычно улучшаются. То есть в отсутствие хорошей ситуации в экономике фондовый рынок может, как ни странно, показать неплохие результаты», — заключил Брагин.

7 декабря аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова рассказала «Известиям», что основной проблемой еврозоны остается устойчиво высокий рост базового индекса потребительских цен, при таком сценарии пик инфляции там может прийтись на январь-февраль 2023 года. Она также добавила, что к концу следующего года темпы роста общего индекса потребительских цен (HCPI) могут замедлиться до 5,7%. Кроме того, базовая инфляция может замедлиться до 3,9%. По ее словам, одной из причин этого могло стать замедление цен на энергоносители, годовой темп которых снизился с 41,5% до 34,9%. Кроме того, как отметила Попцова, инфляция остается чувствительной к возможным внешним шокам на рынке энергоносителей.

На октябрьском заседании ЕЦБ во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

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