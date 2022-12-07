Эксперт спрогнозировала достижение пика инфляции в еврозоне в начале 2023 года

Основной проблемой еврозоны остается устойчиво высокий рост базового индекса потребительских цен, при таком сценарии пик инфляции там может прийтись на январь-февраль 2023 года. Об этом 7 декабря «Известиям» рассказала аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

Накануне экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил, что инфляция в еврозоне близка к пиковому уровню. По его словам, в ближайшее время также может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок.

«Устойчивость базовой инфляции обусловлена шоками предложения и «растянутого» влияния высоких цен на энергоносители на цепочки поставок. До середины 2023 года не ожидается существенное снижение темпов. Экономический рост замедляется не так быстро, как ожидалось, что ограничивает дезинфляционное влияние со стороны ослабления спроса», — пояснила Попцова процесс расчета инфляции.

Она также добавила, что к концу следующего года темпы роста общего индекса потребительских цен (HCPI) могут замедлиться до 5,7%. Кроме того, базовая инфляция может замедлиться до 3,9%. По ее словам, одной из причин этого могло стать замедление цен на энергоносители, годовой темп которых снизился с 41,5% до 34,9%.

Эксперт отметила, что инфляция остается чувствительной к возможным внешним шокам на рынке энергоносителей.

«Проинфляционным фактором, поддерживающим потребительский спрос, остается сильный рынок труда и низкий уровень безработицы, снизившийся до нового минимума в 6,5%. В условиях инфляции высок риск развития спирали «заработные платы — цены» в случае требований работников о повышении зарплат», — отметила аналитик.

Она напомнила, что недавно профсоюз металлургов в Германии IG Metall заключил сделку с работодателями о повышении заработных плат на 5,2% в следующем году и на 3,3% в 2024 году. По ее словам, это ниже прогнозируемых темпов инфляции, однако не исключает возможности новых требований в будущем.

Попцова добавила, что основным фактором смягчения ценового давления становится ослабление глобального спроса. По ее словам, в условиях умеренной рецессии и замедления реальных потребительских расходов это усилит дезинфляцию в товарах в следующем году.

«ЕЦБ повысил ставку рефинансирования с нулевого уровня на 200 базисных пунктов (б.п.). Ожидается, что замедление инфляции в ноябре позволит ЕЦБ сократить шаг в подъеме ставки до 50 б.п. 15 декабря», — спрогнозировала аналитик.

По ее мнению, к концу года ставка рефинансирования, вероятно, составит 2,50%. В начале же 2023 года ЕЦБ, как ожидается, продолжит повышение до 2,75% к марту и будет удерживать ставку на этом уровне до конца года.

На октябрьском заседании ЕЦБ во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо 14 октября допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что инфляция будет находиться на уровне 10% до конца этого года и начнет постепенно снижаться в 2023 году.