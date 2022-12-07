Реклама
Прямой эфир
Общество
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Мир
Bloomberg узнало о планах Британии объявить о новых санкциях против России
Мир
Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»
Мир
Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо
Мир
МО РФ заявило о планах сирийских боевиков атаковать дронами авиабазу Хмеймим
Происшествия
Склад с серой загорелся после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» в ДНР
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
Медведев увидел в попытке госпереворота в Германии болезнь модели управления
Мир
Путин пообещал разобраться в причинах хранения Молдавией части газа на Украине
Мир
Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против РФ
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
Происшествия
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Эксперт спрогнозировала достижение пика инфляции в еврозоне в начале 2023 года

Эксперт Попцова спрогнозировала пик инфляции в еврозоне на январь-февраль 2023 года
0
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основной проблемой еврозоны остается устойчиво высокий рост базового индекса потребительских цен, при таком сценарии пик инфляции там может прийтись на январь-февраль 2023 года. Об этом 7 декабря «Известиям» рассказала аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

Удушающий прием: почему ставка ФРС для Европы опаснее энергокризиса
Борьба американцев с инфляцией может погрузить часть мира в глубокую долговую яму

Накануне экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил, что инфляция в еврозоне близка к пиковому уровню. По его словам, в ближайшее время также может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок.

«Устойчивость базовой инфляции обусловлена шоками предложения и «растянутого» влияния высоких цен на энергоносители на цепочки поставок. До середины 2023 года не ожидается существенное снижение темпов. Экономический рост замедляется не так быстро, как ожидалось, что ограничивает дезинфляционное влияние со стороны ослабления спроса», — пояснила Попцова процесс расчета инфляции.

Она также добавила, что к концу следующего года темпы роста общего индекса потребительских цен (HCPI) могут замедлиться до 5,7%. Кроме того, базовая инфляция может замедлиться до 3,9%. По ее словам, одной из причин этого могло стать замедление цен на энергоносители, годовой темп которых снизился с 41,5% до 34,9%.

Эксперт отметила, что инфляция остается чувствительной к возможным внешним шокам на рынке энергоносителей.

«Проинфляционным фактором, поддерживающим потребительский спрос, остается сильный рынок труда и низкий уровень безработицы, снизившийся до нового минимума в 6,5%. В условиях инфляции высок риск развития спирали «заработные платы — цены» в случае требований работников о повышении зарплат», — отметила аналитик.

Она напомнила, что недавно профсоюз металлургов в Германии IG Metall заключил сделку с работодателями о повышении заработных плат на 5,2% в следующем году и на 3,3% в 2024 году. По ее словам, это ниже прогнозируемых темпов инфляции, однако не исключает возможности новых требований в будущем.

Попцова добавила, что основным фактором смягчения ценового давления становится ослабление глобального спроса. По ее словам, в условиях умеренной рецессии и замедления реальных потребительских расходов это усилит дезинфляцию в товарах в следующем году.

«ЕЦБ повысил ставку рефинансирования с нулевого уровня на 200 базисных пунктов (б.п.). Ожидается, что замедление инфляции в ноябре позволит ЕЦБ сократить шаг в подъеме ставки до 50 б.п. 15 декабря», — спрогнозировала аналитик.

По ее мнению, к концу года ставка рефинансирования, вероятно, составит 2,50%. В начале же 2023 года ЕЦБ, как ожидается, продолжит повышение до 2,75% к марту и будет удерживать ставку на этом уровне до конца года.

На октябрьском заседании ЕЦБ во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо 14 октября допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что инфляция будет находиться на уровне 10% до конца этого года и начнет постепенно снижаться в 2023 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022