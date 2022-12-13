В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко». Турнир пройдет по правилам ММА и завершит Суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 2022 году.

Участники:

Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, участник главного боя;

Святослав Коваленко, блогер, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;

Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;

​Павел Шульский, российский боксер, участник турнира;

Никита Солонин, российский боец ММА, спортивный видеоблогер, участник турнира;

Вячеслав Василевский, чемпион Европы и мира по боевому самбо, участник турнира;

Тимур Мусаев, кулачный боец, чемпион мира среди юниоров по кикбоксингу, участник турнира;

Алексей Мельников, российский боец, участник турнира;

Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко» пройдет 16 декабря в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.