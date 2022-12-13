Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник, 13 декабря.

«Обстановка на линии фронта остается сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы. Но каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».



Пушилин добавил, что на марьинском направлении постоянно происходят бои, непосредственно у застройки самой Марьинки достаточно тяжелые боевые столкновения.

«Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял. Но, тем не менее, наши подразделения эти контратаки отбивают и продолжают метр за метром продвигаться уже непосредственно в сам населенный пункт Марьинка», — отметил он.

Пушилин поделился, что есть продвижение на первомайском направлении, что важно для освобождения людей.

«Это, в свою очередь, минимизирует шансы противника доставать непосредственно до населенных пунктов. В частности, для Донецка это будет более безопасно. Я думаю, что Авдеевка нужна сейчас для прекращения обстрелов как Донецка, так и Ясиноватой», — уточнил он.

В направлении Майорска позиции удерживаются «в рамках попыток контратакующих действий» боевиков, также идут продвижения вперед в направлении Дзержинского, добавил он. На артемовском направлении бойцы подразделения «Вагнера» зачищают Яковлевку на соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска.

Ранее этим же днем Пушилин заявил о том, что больше половины территории ДНР освобождено от украинских боевиков. Он добавил, что на данный момент стоит задача освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.

12 декабря Пушилин рассказал, что союзные войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, в числе основных задач военных — освобождение Артемовска с минимальными потерями и разрушениями, а также оттеснение противника от Донецка, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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