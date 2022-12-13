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Пушилин сообщил об освобождении половины территории ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Больше половины территории Донецкой Народной Республики (ДНР) освобождено от украинских боевиков. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

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«Освобождено территорий Донецкой Народной Республики немногим более 50%. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях», — сказал он.

Пушилин добавил, что на данный момент стоит задача освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.

«Наши подразделения делают всё возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее», — заключил врио главы ДНР.

Днем ранее Пушилин заявил, что союзные войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, в числе основных задач военных — освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) с минимальными потерями и разрушениями, а также оттеснение противника от Донецка, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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