Союзные войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед: на одних участках это 100–200 м в день, а где-то важны и какие-то 10–20 м, если это улучшает позиции», — рассказал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, в числе основных задач военных — освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) с минимальными потерями и разрушениями, а также оттеснение противника от Донецка, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары.

Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о наступлении союзных войск в районе поселка Великая Новоселка в ДНР. Он отметил, что украинские боевики не смогли удержать передовую, отступили на вторую линию и там начали подтягивать резервные силы.

Ходаковский добавил, что обстановка на данном направлении по-прежнему «плавающая», кроме того, из-за сокращения светового дня приходится снижать активность действий на участке.

8 декабря подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что постоянная ротация украинских подразделений под Авдеевкой говорит о больших потерях врага и успешной работе российских военных. По его словам, на этом направлении силы ВСУ насчитывают тысячи человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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