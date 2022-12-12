Страны G7 договорились усиливать экономическое давление на Россию

Страны G7 в ходе встречи лидеров государств, прошедшей в формате видеоконференции, приняли решение о поддержке и усилении экономического давления на РФ, говорится в заявлении «большой семерки», опубликованном 12 декабря.

«Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе речь идет об обязательствах Группы семи «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения.

Также эти страны настроены помогать Украине в восстановлении критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

11 декабря старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас заяивл в газете Cyprus Mail о том, что Запад может столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб РФ посредством введения потолка цен на нефть, так как западным странам им будет сложно отслеживать ситуацию на нефтяном рынке.

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