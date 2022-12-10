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Страны Балтии выразили намерение продолжать санкционное давление на РФ

Премьер Латвии считает, что страны Балтии пострадали от санкций против России больше всего
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны Балтии намерены поддерживать санкционное давление на РФ, несмотря на то, что уже понесли значительный ущерб от последствий данной политики. Такую позицию в пятницу, 9 декабря, озвучили премьер-министры прибалтийских государств на общем заседании.

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«Из всех государств Европы именно страны Балтии сильнее и быстрее всего экономически пострадали от этих санкций, но это не снизило нашего намерения помочь Украине и требовать санкций в отношении РФ и Белоруссии», — заявила глава латвийского кабмина Кришьянис Кариньш.

Она добавила, что приоритетом Риги в настоящий момент остается поддержка Киева, даже если для этого придется пожертвовать собственным благополучием.

С коллегой согласилась эстонский премьер Кая Каллас. По ее словам, необходимо приложить все усилия, чтобы гарантировать победу Украины в текущем конфликте. Аналогичное мнение высказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, подчеркнув, что сдерживание РФ отвечает интересам всего евроатлантического региона.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что страны Прибалтики и Польша отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

До этого, 5 ноября, парламенты Латвии, Литвы и Эстонии на заседании 41-й сессии Балтийской ассамблеи приняли резолюцию по конфликту на Украине, в которой выражается намерение «изолировать Россию от европейского сообщества».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева, а также давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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