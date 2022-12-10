Страны Балтии выразили намерение продолжать санкционное давление на РФ
Страны Балтии намерены поддерживать санкционное давление на РФ, несмотря на то, что уже понесли значительный ущерб от последствий данной политики. Такую позицию в пятницу, 9 декабря, озвучили премьер-министры прибалтийских государств на общем заседании.
«Из всех государств Европы именно страны Балтии сильнее и быстрее всего экономически пострадали от этих санкций, но это не снизило нашего намерения помочь Украине и требовать санкций в отношении РФ и Белоруссии», — заявила глава латвийского кабмина Кришьянис Кариньш.
Она добавила, что приоритетом Риги в настоящий момент остается поддержка Киева, даже если для этого придется пожертвовать собственным благополучием.
С коллегой согласилась эстонский премьер Кая Каллас. По ее словам, необходимо приложить все усилия, чтобы гарантировать победу Украины в текущем конфликте. Аналогичное мнение высказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, подчеркнув, что сдерживание РФ отвечает интересам всего евроатлантического региона.
Ранее, 23 ноября, стало известно, что страны Прибалтики и Польша отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.
До этого, 5 ноября, парламенты Латвии, Литвы и Эстонии на заседании 41-й сессии Балтийской ассамблеи приняли резолюцию по конфликту на Украине, в которой выражается намерение «изолировать Россию от европейского сообщества».
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева, а также давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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