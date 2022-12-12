В Австралии девять человек пострадали от ожогов на шоу фейерверков

В Австралии девять человек пострадали от ожогов на шоу фейерверков

2022-12-12 19:24:03

2022-12-12 19:24:03

2022-12-12 19:24:03

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