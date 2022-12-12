В Австралии девять человек пострадали от ожогов на шоу фейерверков
В Сиднее на фестивале фейерверков пострадали девять человек, трое из них — дети. Одна из многозарядных петард попала в толпу людей, передает телеканал «Известия». Пострадавших госпитализировали с сильными ожогами. Причиной несчастного случая могла стать ошибочная траектория петарды.
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