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Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц «Гиацинт» в зоне спецоперации

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны РФ в понедельник, 12 декабря, показало кадры работы гаубиц 2С5 «Гиацинт-С» артиллерийских подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне спецоперации.

Как пояснил командир артиллерийского взвода с позывным Амур, дистанция ударов гаубиц составляет до 28 км.

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«В данном случае была предоставлена цель на дальность 20 км, цель успешно поражена. Расчеты работают слаженно, продвигаемся успешно по линии фронта», — пояснил он.

2С5 «Гиацинт-С» — советская 152-мм армейская самоходная пушка. Предназначена для подавления и уничтожения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника.

5 декабря в Минобороны РФ рассказали о работе буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» по позициям артиллерии украинских боевиков. Отмечалось, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 16 ноября, боец второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Мулек показал корреспонденту «Известий», как заряжается пушка «Гиацинт-Б». Он рассказал, что если у пушки отсутствует механизм заряжания или он неисправен, то Мулек делает это самостоятельно, используя ручной метод досылания зарядов в ствол.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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