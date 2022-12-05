Появились кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации

В зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии украинских боевиков. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ в понедельник, 5 декабря.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ударяют по складам боеприпасов боевиков, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-миллиметровые фугасные снаряды.

Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 16 ноября, боец второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Мулек показал корреспонденту «Известий», как заряжается пушка «Гиацинт-Б». Он рассказал, что если у пушки отсутствует механизм заряжания или он неисправен, то Мулек делает это самостоятельно, используя ручной метод досылания зарядов в ствол.

14 ноября Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса НМ ЛНР в ходе спецоперации. По словам командира орудия с позывным Борода, их основные цели ― это колонны, пехота, укрепрайоны, командные пункты украинских войск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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