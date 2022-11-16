Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации

Боец второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Мулек показал корреспонденту «Известий», как заряжается пушка «Гиацинт-Б».

Он рассказал, что если у пушки отсутствует механизм заряжания или он неисправен, то Мулек делает это самостоятельно, используя ручной метод досылания зарядов в ствол.

«Это резиновая накладка, предотвращает скольжение во время досылания снаряда. Если механизм неисправен, то я выполняю эту функцию. А так слежу за клинзатвором, обслуживаю его и проверяю его работоспособность», — рассказал боец.

14 ноября Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса НН ЛНР в ходе спецоперации. По словам командира орудия с позывным «Борода», их основные цели ― это колонны, пехота, укрепрайоны, командные пункты украинских войск. Расчеты стреляют 152-миллиметровыми фугасными снарядами.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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